La ciudad de Cosquín se prepara para vibrar al ritmo del género más identitario de Córdoba el próximo viernes 6 y sábado 7 de febrero.

Con el patrocinio de «Toro», el festival Cosquín Cuarteto 2026 ha desvelado su grilla oficial, prometiendo una maratón de ritmo y baile en la icónica Plaza Próspero Molina.

El evento se desarrollará durante dos noches consecutivas con una impresionante lista de referentes del tunga-tunga.

La cartelera de este año generó una gran expectativa, destacándose el regreso de El Loco Amato, una figura fundamental del género que no formó parte de la edición anterior.

A esta vuelta se suma el llamativo retorno de varios artistas ligados a Almenara, ausentes el año pasado: la programación celebra la incorporación de Ulises Bueno en la noche del viernes y de Desakta2 en la jornada del sábado.

Viernes 6 de febrero

La jornada inaugural trae un mix explosivo de figuras consagradas y las nuevas voces que lideran la escena. El viernes tendrá como platos fuertes a:

El Loco Amato

Q’ Lokura

Ulises Bueno

Track 1

La fiesta se completará con Vacomoloko, Los Herrera, Chipote, The Monkey, Magui Olave y Simón Aguirre, asegurando que el ritmo no pare desde la tarde hasta la madrugada.

Sábado 7 de febrero

El sábado estará marcado por la presencia del ícono ineludible y las figuras que hoy marcan tendencia.

LBC y Euge Quevedo

Dale Q’ Va

Desakta2

La Pepa Brizuela

Damián Córdoba

Cachumba

Esta noche también dará espacio a la nueva sangre y la herencia musical con Monada, Lisandro Márquez, Valentina Márquez y De Party.

Las entradas ya están disponibles en Edén.