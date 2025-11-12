Nota vista: 0

La Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de la Municipalidad de la Capital, convoca a artistas, creadores y trabajadores del teatro a participar del Concurso Abierto de antecedentes y oposición para integrar el elenco estable de la Comedia Municipal de la Capital – Período 2026/2027. La inscripción permanecerá abierta del 12 de noviembre al 3 de diciembre y las bases pueden consultarse en el enlace oficial en @cultura.catamarcacapital.

La Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital anuncia la apertura del Concurso Abierto de Antecedentes y Oposición para conformar parte del elenco estable correspondiente al período 2026/2027.

Creada como un espacio de profesionalización, formación y producción escénica, la Comedia Municipal se consolidó a lo largo de los años como una verdadera embajadora del teatro catamarqueño, proyectando su trabajo en la ciudad, la provincia y otras regiones del país. En esta nueva edición, el concurso convoca a cubrir los cargos de Dirección Escénica, Asistencia de Dirección, Preparación Física, Producción Ejecutiva y ocho intérpretes (actores y actrices), quienes integrarán el elenco estable.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado de reconocida trayectoria, integrado por referentes del ámbito teatral de Catamarca, La Rioja y Tucumán, asegurando la excelencia artística y la transparencia del proceso de selección.

Las fechas para inscripciones y presentaciones de proyectos estarán abiertas a partir del 12 de noviembre al 3 de diciembre de 2025.

Bases y reglamento

Los interesados podrán consultar y descargar las bases, condiciones y reglamento del concurso en el siguiente enlace: https://linktr.ee/culturasfv.

Las instancias de evaluación se desarrollarán los días 19 y 20 de diciembre de 2025, en el Complejo Cultural Urbano Girardi (Av. Ocampo 60) donde se llevarán a cabo las pruebas teórico-prácticas correspondientes a cada categoría.

Durante el período de trabajo, el elenco seleccionado tendrá a su cargo la puesta en escena de un mínimo de cuatro producciones teatrales, reafirmando el compromiso del municipio capitalino con el fortalecimiento del teatro local y la generación de espacios de desarrollo para los artistas de la provincia.

Con esta convocatoria, la Secretaría de Educación y Cultura continúa impulsando políticas públicas que promueven la creación, la formación y la difusión de las artes escénicas, consolidando a la Comedia Municipal como un símbolo de identidad cultural catamarqueña.

Para mayor información los interesados deberán visitar el perfil de Instagram @cultura,catamarcacapital.