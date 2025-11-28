Nota vista: 0

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública anunció el cronograma de pago de los haberes correspondientes al mes de noviembre de los docentes y de empleados de la Administración Pública provincial. El mismo se cumplirá de la siguiente manera:

Jueves 4 de diciembre: Docentes todas las terminaciones de DNI.

Viernes 5 de diciembre: Empleados de organismos de la Administración Pública.

Asimismo, se informa que la fecha de pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario será anunciada en los próximos días.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor