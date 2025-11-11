Nota vista: 0

Una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers y 20 pasajeros resultaron heridos, según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Todos los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funciona desde Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, sin llegar a la terminal de Once de Septiembre.

«A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers», indicaron las fuentes consultadas por NA.

Personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME, Grupo Especial de Rescate (GER), un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Al menos 20 usuarios resultaron heridos con politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.