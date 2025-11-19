Nota vista: 0

El Ministerio de Salud de la provincia informó este mediodía, que los análisis realizados a los dos pacientes detectados, como sospechosos de Dengue dieron como resultado negativo.

En este contexto es importante aclaró que el equipo de Salud trabajó en la zona donde se detectaron los casos como si fueran positivos, realizando los bloqueos pertinentes, búsqueda de febriles, entre otras acciones.

Cabe mencionar que, estas acciones, tienen como objetivo evitar la propagación de la enfermedad, mientras se espera los resultados de los pacientes sospechosos.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor