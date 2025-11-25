Nota vista: 0

Eduardo Andrada.

Así lo confirmó hace minutos, el ministro de Transporte de Catamarca, Eduardo Andrada, tras reunirse con empresarios de las compañías de transporte locales.

Asimismo, garantizó la continuidad del subsidio provincial para el “Boleto Estudiantil”.

Informó que el servicio de transporte se irá restableciendo en las próximas horas. Hasta el momento “25 de Agosto” es la única empresa prestando el servicio.

Indicó que desde el año próximo, las tarifas de transporte público de pasajeros se actualizarán cada 6 meses, de acuerdo al movimiento inflacionario.

