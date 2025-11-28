Nota vista: 0

En la jornada de ayer se concretó la 30° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, donde los concejales aprobaron los siguientes proyectos:

Otórgase la Distinción al Mérito San Fernando al Dr. Oscar Arturo Brizuela, por su destacada labor en la medicina y su vocación como modo de vida y su participación política y la militancia de esta ciudad Capital.

Declárase de Interés de la ciudad de SFVC al programa radial “Camino del Árabe”, por su aporte valioso a promover el respeto hacia la cultura árabe, difundiendo su historia a la Comunidad Catamarqueña.

Declárase de Interés de la ciudad de SFVC la Diplomatura Universitaria en Economía Plateada: Innovación y Emprendimiento, implementada por el Instituto de Investigaciones en Estadísticas y Demografía, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca.

Declárase de Interés Municipal el 70° Aniversario de la Agrupación Montaña Calchaquí.

Otórgase la Distinción de Vecino Destacado a la Sra. Itatí Agripina Moreno, en reconocimiento a su amplia y comprometida trayectoria en la vida comunitaria en el centro vecinal Los Ceibos.

Impleméntese desde el DEM el Programa el Tejido Artesanal Catamarqueño.

Impónese el nombre de Dr. Armando Casas Noblega a la primera paralela al este de calle Real Argentina

Dispónese que el DEM proceda a la obra de pavimentación en las calles Jorge “Coco” Melo Cabrera y Francisca Granero de García del B° Loteo Peralta Sur, ubicado en la zona sur de esta ciudad Capital.

Solicítase al DEM ejecutar las obras de reconversión a luminarias con tecnología LED, del sistema de alumbrado público en la calle Gdor. Manuel Gutiérrez entre Av. Bicentenario y calle Gaspar Guzmán, al sur de esta ciudad Capital.

Solicítase al DEM la realización de la repavimentación en calle Avellaneda y Tula en toda su extensión entre las intersecciones de Av. Juan Chelemín y Av. Gdor. Rodríguez, ubicada en el circuito 5 de esta ciudad Capital.

Solicítase al DEM la instalación de luminarias LED en toda la extensión de calle sin nombre, ubicada en intersección de calle 1 de Mayo y Av. Hipólito Yrigoyen, ubicada en el sector sur de esta ciudad Capital.

Solicítase al DEM la instalación de bocacalles en las intersecciones de calles República y calle Vicario Segura, en el circuito 6 de esta ciudad Capital.

Solicítase al DEM la repavimentación de la calle Juan Ibáñez del Bº La Viñita, perteneciente al circuito 5 de esta ciudad Capital.

Solicítase al DEM el cumplimiento de la Ordenanza N° 7518/20, S/ Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal a través del área pertinente proceda a la repavimentación integral de las calles que conforman la trama urbana del B° La Victoria.

Dispónese la implementación de un sistema de señalización mediante pictogramas en todas las unidades y paradas del transporte público urbano que operen dentro del ejido municipal.