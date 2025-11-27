Nota vista: 0

En un evento celebrado en el Nodo Tecnológico, se entregaron 83 certificados a quienes culminaron con éxito el Curso de Bartender Internacional. Esta propuesta formativa, diseñada por la Dirección de los Consejos Multisectoriales, busca brindar conocimientos técnicos, históricos y prácticos sobre el arte de la coctelería.

Durante el curso, los participantes aprendieron herramientas esenciales para desempeñarse en el servicio de bebidas, incluyendo nociones de cultura internacional, técnicas de elaboración y presentación de tragos, así como fundamentos del rol profesional del bartender en diversos contextos.

El Consejo Municipal del Inmigrante apoyó esta iniciativa como una forma de abrir oportunidades laborales, fomentar el encuentro cultural y construir una ciudad más inclusiva.