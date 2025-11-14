Nota vista: 0

La muerte de la médica Florita Moreno generó consternación en Tinogasta y en el ámbito sanitario de la provincia. La profesional falleció en la ciudad de Córdoba, donde permanecía internada desde el siniestro vial ocurrido el 25 de julio en el Parque Industrial El Pantanillo.

El choque se produjo en la esquina de avenidas del Trabajo y Felipe Varela, cuando un remis Renault Logan -conducido por Matías Chasset (36) y en el que viajaban Alex Ferreyra (31) y Moreno (44)- impactó con una camioneta Volkswagen Amarok manejada por Juan Pablo Vizioli (46).

A causa del fuerte impacto, la médica quedó atrapada dentro del remis y tuvo que ser asistida por policías y Bomberos. Tras ser estabilizada, fue derivada al sanatorio Allende, en Córdoba, donde recibió tratamiento durante meses sin lograr una recuperación.

Moreno era oriunda de Tinogasta y se desempeñaba en el SAME. Su fallecimiento provocó un profundo pesar entre colegas, familiares y amigos, que la recordaron por su dedicación y compromiso con la salud pública.