En las últimas horas se confirmó la muerte de una motociclista de 31 años que había sido trasladada desde Tinogasta en estado crítico luego de protagonizar un siniestro vial.

La mujer circulaba en su moto cuando, en la intersección de avenida San Martín y Eva Perón, fue impactada por otra motocicleta en la que se desplazaban dos hombres, quienes tras el choque se dieron a la fuga.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivada a un centro de salud de la Capital, donde se determinó que presentaba un traumatismo de cráneo y múltiples excoriaciones. Además, la profesional que la examinó advirtió signos compatibles con un posible abuso sexual y dio inmediata intervención a la Justicia.

Tras su fallecimiento, la Fiscalía dispuso que se realice la autopsia correspondiente.