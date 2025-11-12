Nota vista: 0

Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando, declaró este miércoles en el jury contra Julieta Makintach y reveló que se comunicó con la magistrada, quién «le juró por sus hijos que no existía documental», al tiempo que este jueves se conocerán los alegatos.

Gianinna llegó al Edificio Anexo del Senado bonaerense en La Plata junto a su abogado, Fernando Burlando, y prestó testimonio luego de la suspensión que se produjo el martes.

La hermana de Dalma e hija de Claudia Villafañe reveló que conversó con Makintach: «Me juró por sus hijos que no existía el documental».

«Cuando vi las imágenes no paré de llorar», expresó la joven al recordar los videos de del proyecto audiovisual que se conocieron a fines de mayo en una de las audiencias del debate.

En este sentido, Gianinna agregó que «fue todo horrible para mí», a la vez que Nicolás Urrutia, uno de los abogados de la acusada, consideró que la declaración «fue breve, de tinte emocional sobre sus percepciones con respecto a lo sucedido».

Por su parte, fuentes del caso dialogaron con la Agencia Noticias Argentinas y se refirieron a la comparecencia de Jorge Arnal, un productor audiovisual asociado a La Doble.

«Arnal fue claro. Dijo que se trataba de un proyecto como tantos otros que pueden avanzar o descartarse», indicaron las fuentes.

«Ni siquiera sabíamos si como productores podíamos ganar plata o no. Era artístico», añadieron.

El hombre explicó que «las grabaciones se llevaron a cabo antes del juicio, 3 horas el primer día y nunca más».

«Nunca tuve diálogo con la jueza, no tengo su teléfono y nunca le ofrecí nada», manifestó Arnal.

Tras un cuarto intermedio, fue el turno de Jorge D’Emilio, un productor del documental. «Fue muy buena la declaración», afirmaron las fuentes.

«Dijo que no podía entender cómo él escribiendo desde Uruguay lo informado por la prensa podía hacer caer un juicio. Que era imposible», remarcaron.

Este jueves a las 9:00 declara un exalumno de Makintach, identificado como Jorge Barrera, mientras que a las 10:00 se llevan a cabo los alegatos.