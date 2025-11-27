Nota vista: 0

Los gobernadores peronistas no kirchneristas avanzan en la conformación de un interbloque legislativo propio en el Congreso, en un movimiento que marca un claro distanciamiento de la conducción tradicional del PJ y de Fuerza Patria. El armado busca representar de manera directa los intereses federales y ganar volumen político ante la nueva dinámica de la Cámara de Diputados.

El espacio está integrado por mandatarios como Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). La intención es constituirse como una tercera fuerza parlamentaria, capaz de equilibrar la relación entre el oficialismo y los bloques mayoritarios.

Los gobernadores consideran que el peronismo nacional no logró reorganizarse tras la derrota electoral y que es necesario un espacio distinto, con una agenda más vinculada a las necesidades provinciales. En esa línea, buscan que sus diputados y diputadas actúen en coordinación directa con los mandatarios, sin quedar supeditados a las tensiones internas del PJ.

El interbloque, aún en etapa de definición, podría tener entre 25 y 30 diputados, lo que le otorgaría un peso determinante en votaciones clave. La prioridad será fijar posiciones comunes en temas de impacto federal: coparticipación, obra pública, acuerdos fiscales con Nación y defensa de las economías regionales.

Para Catamarca, la participación de Raúl Jalil implicaría un reposicionamiento estratégico en el escenario nacional. El mandatario, que ya venía articulando con otros gobernadores del norte y del centro del país, apuesta a un esquema parlamentario que garantice mayor incidencia en la distribución de recursos y en las negociaciones con el Gobierno nacional.

Los gobernadores prevén anunciar formalmente la conformación del interbloque en los próximos días, una vez que terminen de afinar su estructura y su reglamento interno. El nuevo armado podría modificar el equilibrio legislativo desde el inicio del próximo período ordinario.