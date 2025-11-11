34.3 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Inauguran el primer Mercado Cooperativo Productivo en Catamarca 

catamarca digital
Para impulsar un nuevo eje de desarrollo productivo en nuestra Provincia, este miércoles 12 de noviembre a las 12:00 horas se llevará a cabo la inauguración del primer Mercado Cooperativo Productivo ubicado en la Ruta provincial N°4 Km 5, en el Calvario.

El espacio para fortalecer la producción y el trabajo cooperativo catamarqueño es impulsado por el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y Mutual y permitirá a productores, cooperativistas y emprendedores comercializar productos físicos y virtuales, así como acceder a capacitaciones acompañadas por el Estado provincial.

Cabe destacar, que esta iniciativa de la Cooperativa Moliendas del Ambato, apoyada y financiada por el Gobierno de la provincia, lleva más de dos años de planificación y colaboración entre cooperativas, instituciones y áreas del Estado provincial.

Los interesados en el espacio pueden comunicarse con la Cooperativa Moliendas del Ambato, y deben contar con productos habilitados según las normas vigentes y contactarse previamente para coordinar su incorporación.

Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
