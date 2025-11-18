Nota vista: 0

Más de 300 emprendedores ya se inscribieron para participar de la Primera Edición de la Semana Global del Emprendedor, que se realizará este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, en la Sociedad Italiana (frente a La Alameda).

La propuesta nace como una respuesta a una necesidad concreta: ofrecer formación accesible, herramientas reales y espacios de conexión para quienes están desarrollando proyectos en la provincia y muchas veces lo hacen sin redes ni acompañamiento.

Organizado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, en compañía del Instituto Municipal Emprendedor y la Red de Articulación Emprendedora, el encuentro forma parte del Programa Ciudades Emprendedoras impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). Esta articulación busca dar soluciones sostenibles a los desafíos del ecosistema local, promoviendo el trabajo conjunto entre sectores público, privado, financiero, académico y social para acompañar el crecimiento de los proyectos.

Las actividades

Las actividades comenzarán el miércoles 19 de noviembre, a las 9 hs. con un foro a cargo de actores claves de los organismos municipales que trabajan en la matriz productiva establecida e impulsada por el intendente Gustavo Saadi, cuya alocución cerrará la primer jornada.

La premisa, que impulsa el jefe comunal, abarca tres aristas fundamentales en el desarrollo del emprendedurismo local: la Economía del Conocimiento, la Economía Circular o Verde y la Economía de la Experiencia o Naranja, relacionada el turismo y lo cultural. Además desde el recientemente creado Instituto Municipal del Emprendedor se presentará los programas y acciones que lleva a cabo para fortalecer el ecosistema emprendedor en la Capital.

De esta manera, sobre Economía del Conocimiento disertará el Lic. Emilio Ramacci, Sub Secretario de Transformación y Gestión Pública Sec. Gabinete y Modernización, sobre Economía Verde el Lic. Nicolás Acuña, Secretario de Ambiente y Espacios Públicos Municipal, sobre Economía de la Experiencia y Estrategia de Desarrollo Emprendedor Inés Galíndez, Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico y la Lic. Clarisa Fabris Arnais de la Red de Innovación Local (RIL).

A partir de las 11 hs. se abordarán “Las estrategias municipales para el desarrollo del talento emprendedor joven”, con disertaciones de la CPN Marqueza Blanco, Secretaria de Educación y Cultura Municipal y la Lic. Inés Galíndez, quienes hablarán del Programa “Aprender a Emprender”.

Asimismo, Carlos Ponce, Director del Punto Jóven Municipal hablará sobre el Ciclo de Capacitaciones para Jóvenes Emprendedores y algunos exponentes de este sector darán a conocer “Historias que inspiran”.

El jueves 20, las actividades se desarrollarán de 15:00 a 20:30 hs. con ponencias que convocarán a Dan Nativ, CEO de Quien x mí (QxM), a Gloria Sosa de Grupo Ceta, a Cintia Noel O´Valle de Belgrano Motos, a Luciano Nícora, Inversor, Empresario y Vicepresidente de la ONG internacional Endevor Argentina, a la Agencia Habitantes (Córdoba), a Víctor Ríos del BNA, a Lic. Stella Torres (CEO ST Relaciones Públicas) y a la empresa Andreani.

La inscripción es libre y gratuita, disponible en los canales oficiales de la Municipalidad y en las redes de la Secretaría: @secturismoydesarrolloeconomico. También podrá acreditarse asistencia el mismo día del evento.