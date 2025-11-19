Nota vista: 0

La Municipalidad de la Capital informó que la ciudad alcanzó el 92% de cobertura lumínica con tecnología LED, en el marco del plan de reconversión que lleva adelante la gestión municipal.

En este contexto, el intendente Gustavo Saadi recorrió los barrios 40 Viviendas Norte, 50 Viviendas Norte y La Isla, donde se instalaron 140 nuevas luminarias.

Según se indicó, la ciudad se acerca al objetivo de alcanzar el 100% de recambio a tecnología LED. Las nuevas luminarias fueron colocadas en el cuadrante delimitado por las avenidas Terebintos, Combatientes de Malvinas, Choya y República Dominicana, además de otros siete cuadrantes de la zona.

De acuerdo con los datos difundidos, la obra beneficia a más de 360 personas, ampliando la cobertura lumínica y reduciendo el consumo energético. La intervención también mejora la visibilidad en la vía pública.

En la recorrida acompañaron al intendente el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; la diputada provincial Cecilia Barrios; el concejal del circuito 7, Matías Funes; y el director de Alumbrado Público, Cristian Argañaraz, entre otras autoridades.