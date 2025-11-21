Nota vista: 0

Se confirmó que habrá un “half-time show” en la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro de este sábado desde las 17 (hora argentina).

El estadio Defensores del Chaco, en Asunción, contará, por primera vez en un partido oficial en Sudamérica, con un show de medio tiempo similar al tradicional de la NFL en el Super Bowl. Esto se realizará con la intención de enriquecer la experiencia de los hinchas y elevar el nivel del espectáculo en el continente.

La banda paraguaya Kchiporros será la encargada de protagonizar este evento inédito en la Copa Sudamericana, aportando música, color y la impronta cultural de la región. Se tratará apenas de la segunda vez que un partido en Sudamérica tendrá show artístico en el entretiempo, tras la actuación de Shakira en la final de la Copa América 2024.

Como ya es habitual, también habrá shows musicales en la previa del encuentro. Para representar a Lanús, fue elegida la histórica banda santafesina Los del Fuego, que llevará su cumbia característica al público “Granate”.

Del lado brasileño, el artista Dudu Galo Doido representará a Atlético Mineiro, con un estilo musical ligado a la identidad del club. Su presencia apunta a encender a los fanáticos “Albinegros” y acompañar la pasión del equipo en las horas previas a la gran final.

Lanús y Atlético Mineiro irán en busca de la gloria este sábado desde las 17 (hora argentina) en el marco de la final de la Copa Sudamericana.