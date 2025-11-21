Nota vista: 0

La mexicana Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 este viernes en Tailandia, luego de haber protagonizado a principios de mes un dramático altercado con un ejecutivo del certamen que desató una ola de apoyo feminista a la concursante.

Como se vio en una transmisión en vivo que se hizo viral, el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó y hasta llamó «tonta» en una reunión a Miss México, de 25 años, por un aparente incumplimiento de publicar contenido promocional sobre Tailandia en sus redes sociales. Bosch, modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras.

«Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta», aseguró la mexicana ante los periodistas presentes. «El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz».

El incidente provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como «ejemplo de cómo las mujeres» deben «alzar la voz». Nawat tuvo que disculparse posteriormente.

Tras el altercado en el concurso de belleza, Bosch ha ocupado amplios espacios en medios y redes sociales en México sobre su respuesta firme durante el incidente, lo que acentuó la expectación ante el concurso.

La recién coronada ganadora declaró en una rueda de prensa el viernes, en inglés, que le gustaría ser recordada como «una Miss Universo que no tuvo miedo de ser ella misma» y «una persona que cambió, un poco, el prototipo de lo que es una Miss Universo».

En Villahermosa, la capital del estado de Tabasco y de donde es originaria la joven, miles de personas se reunieron en un estadio de béisbol para seguir el concurso en directo.

«¡México, México!», clamaba la multitud que irrumpió en gritos y aplausos de júbilo cuando la tabasqueña fue coronada, mientras el cielo se iluminaba de fuegos pirotécnicos, reportaron medios del país latinoamericano.

«Cada paso que di en ese escenario era llevando mi bandera en el corazón, porque lo que yo quería venir a enseñar al mundo era lo que es una mujer mexicana», dijo Bosch en español durante la rueda de prensa.

Las concursantes de Venezuela, Costa de Marfil, Filipinas y Tailandia también llegaron a la ronda final este año, seleccionadas entre más de 120 mujeres que competían por el título en un certamen considerado uno de los «cuatro grandes» concursos de belleza mundiales.

Durante la ceremonia en Tailandia, además se reveló que Puerto Rico será la sede del concurso en su edición de 2026, cuando el certamen cumplirá 75 años.