La Ministra de Salud presentó el Programa Cardiovascular a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina

La ministra de Salud de la provincia, Dra. Johana Carrizo, participó de la Jornada de trabajo “Promoviendo la Calidad e Innovación en el sector de la Salud” organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que se está desarrollando en Catamarca.
La misma se realiza con el objetivo de incentivar el diálogo e intercambio entre los actores del sector público y privado con el propósito de debatir temáticas de interés común, y con el ánimo de alcanzar consensos que se vean reflejados en la creación de políticas públicas.
Desde hace más de 7 años, AmCham realiza programas de entrenamiento en los Estados Unidos, y más recientemente en Argentina, en el área de la salud, haciendo foco en la cooperación entre el sector público y el sector privado con el fin de lograr la sustentabilidad del sistema y el acceso a nuevas tecnologías.
En este marco, la Ministra de Salud presentó el Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) que trabaja en articulación con la empresa Novartis, remarcando que las patologías cardiovasculares son la principal causa de muerte, no solamente en nuestra provincia, sino en el país y el mundo.
“Esto genera un costo muy importante en medicamentos, discapacidad y la morbimortalidad en sí, y para cualquier sistema de salud es un desafío muy importante. El objetivo es fortalecer las estrategias terapéuticas y el diagnostico en el primer nivel de atención, reducir la morbimortalidad de los pacientes en la provincia, generar estrategias sanitarias a modo de prácticas, asegurar un acceso equitativo en prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y trabajar interdisciplinariamente”, destacó Carrizo.