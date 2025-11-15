Nota vista: 0

El exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios entre 2003 y 2015, Julio De Vido, se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde este jueves. Su esposa, Alessandra Minnicelli, lo visitó en las últimas horas y advirtió sobre las malas condiciones de la cárcel.

«Estuve ayer con Julio, detenido en el HPD (Hospital de Ezeiza) desde el jueves 13 a la tarde. La situación es gravísima», alertó, a través de un comunicado en redes sociales, la señora del exfuncionario, que el 26 de diciembre cumplirá 76 años.

Durante la publicación, la mujer de De Vido aseguró que «no había tenido acceso a sus pertenencias. Estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados. Todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión». Además, indicó que pidió bañarse y no lo dejaron. Sin embargo, lo más riesgoso es que «no accede a su medicación».

En tal sentido, Minnicelli expuso que «la comida es muy mala y no responde a una dieta para diabéticos insulino-dependientes, en el desayuno le habían dado 5 panes (la harina metaboliza en azúcar: es decir, veneno para él». También aclaró que su marido solicitó agua caliente para un mate cocido y no le dieron.

«Hicimos presentación al juez y envió oficio al HPD. TODO MAL !!! Veremos que pasa. En el incidente de domiciliaria, estando el informe de salud COMPLETO Y CERTIFICADO, indicaron pericia médica y un informe socio ambiental en casa . ( todavía no me llamaron ). Quisiera poder saber quién/ quiénes o porque LO ESTÁN MAL TRATANDO ASÍ y ¡por qué!», se lamentó la señora.