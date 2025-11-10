Nota vista: 0

Los juicios por jurado están en la Constitución Nacional desde la última reforma, pero muy paulatinamente están siendo puestas en práctica. A eso se suma el desconocimiento que hay del sistema en la sociedad, salvo en aquellos que integran la rama del Derecho. Ante esta situación, el Gobierno de Catamarca dispuso que comience a enseñarse esta modalidad penal en las escuelas secundarias de la Provincia.

La resolución surge del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que en articulación con la Corte de Justicia provincial, implementará por primera vez la enseñanza del Juicio por Jurados dentro del sistema educativo. La iniciativa busca fortalecer la formación cívica de los jóvenes, promoviendo los valores democráticos, el acceso a la justicia y la participación ciudadana.

El programa “Justicia en las Escuelas, Juicio por Jurado” tendrá contenidos incluidos en la currícula obligatoria de los últimos años del nivel secundario. Su objetivo es acercar a los estudiantes al conocimiento del sistema judicial, sus principios y su funcionamiento, promoviendo la comprensión del rol que la ciudadanía cumple en los procesos judiciales, sobretodo en los juicios por jurados, considerados una herramienta clave de participación popular y transparencia institucional.

La iniciativa contempla dos etapas complementarias. En la primera, funcionarios judiciales brindarán charlas en los establecimientos educativos, donde explicarán los fundamentos constitucionales del sistema de jurados, los derechos y deberes ciudadanos y la relevancia de la intervención social en la administración de justicia. En la segunda instancia, los estudiantes participarán de un simulacro de juicio por jurado, asumiendo distintos roles como jueces, fiscales, defensores, testigos o jurados y debatiendo sobre casos hipotéticos vinculados a problemáticas actuales, como el grooming o el bullying.

El objetivo pedagógico de la medida

El enfoque pedagógico combina teoría y práctica, permitiendo una experiencia vivencial del derecho y fomentando la reflexión crítica sobre la justicia, la responsabilidad y la toma de decisiones dentro del marco legal. El material educativo es elaborado conjuntamente por docentes y funcionarios judiciales, bajo la coordinación de la Oficina de Gestión de Audiencias, que supervisa los simulacros y garantiza la rigurosidad técnica del procedimiento.

Fuente: El Aconquija