Los Altos impulsa nuevas estrategias de seguridad junto a autoridades policiales

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, mantuvo una importante reunión con el Subjefe de Policía de la provincia, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiller; el Jefe de Distrito Los Altos, Crio. Insp. Cristian Santillán; y la Crio. Insp. Ana Cáceres, con el objetivo de avanzar en la creación del Grupo Motorizado de la Policía en la jurisdicción.

Este trabajo articulado entre la Policía de la Provincia y el Municipio representa una acción estratégica para fortalecer la prevención del delito y mejorar la respuesta operativa en la jurisdicción.

Durante el encuentro, también se destacó el fortalecimiento de los controles de seguridad vial y la planificación conjunta de nuevas medidas para incrementar la presencia preventiva en distintos sectores del distrito.

“Seguimos gestionando y trabajando de manera coordinada para brindar más seguridad a nuestros vecinos”, expresó Barot.

