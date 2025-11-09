Nota vista: 0

Tras una persecución, personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, conjuntamente con sus pares del GAM-Pampa, en la calle Pacífico Arques, a la altura de una empresa de colectivos, de la localidad de Villa Dolores, Departamento Valle Viejo, arrestó a una jovencita de apellido Rivarola (24) y a un joven de apellido Vega (27), como así también incautó una motocicleta Corven Triax 150 cc., en la que circulaban.

Estas personas, habrían evadido un control vehicular que se llevaba a cabo en el puesto caminero El Portezuelo, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, para luego darse a la fuga, siendo interceptadas en el lugar antes mencionado, en virtud de lo cual fueron trasladadas a la Comisaría de Villa Dolores, que por jurisdicción corresponde, donde quedaron alojadas por una supuesta Infracción al Código de Faltas de la Provincia.