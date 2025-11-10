Nota vista: 0

La derrota ante Boca en La Bombonera profundizó la crisis que River arrastra desde hace varias semanas y, ante esto, Maximiliano Salas salió a pedir disculpas a los hinchas «Millonarios».

En medio de la desazón y las críticas, el delantero decidió hablar directamente con los fanáticos de la institución de Núñez a través de sus redes sociales: «¡No tengo dudas de que vamos a salir adelante! Nos vamos a levantar más fuertes en las adversidades. Seguir trabajando duro, es la única manera. Pedir perdón al hincha de River, las buenas van a venir».

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, quien renovó por un año más poco después de que Stefano Di Carlo asumiera como nuevo presidente del «Millonario», atraviesa un momento delicado donde acumula nueve derrotas en los últimos once encuentros disputados entre todas las competencias, sumando a que en el torneo local se encuentra en una posición comprometida de cara a la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Al malestar por la derrota se le sumó un episodio que se viralizó en redes sociales, donde, al retirarse del campo de juego, Salas reaccionó de forma inapropiada ante la provocación de un hincha rival que ingresó al terreno y lo filmó con su celular, golpeando el dispositivo desde atrás.

De esta forma, River buscará dar vuelta la página en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando se enfrente a Vélez en el estadio José Amalfitani, en un duelo donde deberá llevarse los tres puntos si desea tener una oportunidad de ingresar a la Copa Libertadores del año próximo.