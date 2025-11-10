Nota vista: 0

El expresidente Alberto Fernández fue confrontado con uno de los rumores más virulentos que circularon durante su gestión.

En el programa «Hay algo ahí» del canal de streaming Blender, el conductor Tomás Rebord consultó al exmandatario sobre la supuesta existencia de un video íntimo filmado en un ascensor de la Casa Rosada.

La respuesta de Fernández fue rotunda e inmediata, desmintiendo de forma categórica la versión: «¿Dónde está? No existe, hermano».

Fernández no solo negó la existencia de la grabación, sino que se defendió de las imputaciones que cayeron sobre su vida personal a raíz de estas versiones: “El ascensor… no existe eso, porque no ocurrió nunca semejante cosa. Me atribuyeron vínculos con mujeres que no conozco”, afirmó.

En este contexto de denuncia de operaciones, Fernández lamentó la facilidad con la que se difunden versiones falsas y usó su propia experiencia para defender a otras figuras públicas que, según él, han sido víctimas de un escarnio mediático injustificado.

“Hay dos personas que me ha dolido mucho cómo las trataron. Tamara Pettinato y Florencia Peña, injustamente maltratadas”, concluyó Fernández, sumando la desmentida a su línea de denunciar operaciones que, a su criterio, buscaron dañar su imagen y la de su gobierno.