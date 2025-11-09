Nota vista: 0

En una jornada cargada de tensión y buen fútbol, Odontólogos logró imponerse a Sindicato Vial tras una definición por penales que terminó inclinando la balanza a su favor, luego de un partido parejo y muy disputado.

El encuentro mostró intensidad de principio a fin, con ambos equipos generando situaciones pero sin poder sacarse diferencias en el tiempo reglamentario. Finalmente, desde los doce pasos, Odontólogos fue más efectivo y selló un triunfo clave para seguir avanzando en la competencia.

Tras la victoria, Catamarca Despierta dialogó con el director técnico del equipo, Cristian Cancino, quien analizó el desarrollo del partido, valoró el compromiso del plantel y destacó la actitud del grupo para mantenerse firme en los momentos decisivos.

Con este resultado, Odontólogos continúa su camino en el torneo demostrando solidez, orden y una destacada labor colectiva.