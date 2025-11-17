En el encuentro, el Gobernador y el ministro expresaron su preocupación por la situación de Nahuel y reiteraron el compromiso del Gobierno provincial de acompañar a su familia en todas las gestiones necesarias para lograr su liberación.
En este sentido, Raúl comunicó a la madre que enviará una carta al nuevo Papa León XIV solicitando su intervención humanitaria. Asimismo, se recurrirá a organismos internacionales con el fin de visibilizar el caso y promover acciones diplomáticas que permitan destrabar la situación.