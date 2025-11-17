Nota vista: 0

En el encuentro, el Gobernador y el ministro expresaron su preocupación por la situación de Nahuel y reiteraron el compromiso del Gobierno provincial de acompañar a su familia en todas las gestiones necesarias para lograr su liberación.

 

En este sentido, Raúl comunicó a la madre que enviará una carta al nuevo Papa León XIV solicitando su intervención humanitaria. Asimismo, se recurrirá a organismos internacionales con el fin de visibilizar el caso y promover acciones diplomáticas que permitan destrabar la situación.

 

 

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor