Nota vista: 0

En el barrio Santa Marta, familiares, vecinos y amigos de Jesús Alejandro “Mentu Club” Vergara se manifestaron este mirércoles para exigir justicia y reclamar avances en la causa que investiga su crimen.

Durante la cobertura en vivo realizada por Catamarca Despierta, los allegados expresaron su indignación al señalar que, a más de dos semanas del hecho, los principales sospechosos se encuentran en libertad. Además, denunciaron haber recibido amenazas y burlas por parte del entorno de los acusados.

La causa está bajo investigación de la Fiscalía de Instrucción Nº1 del Distrito Sur, a cargo de la doctora Jessica Miranda, y cuenta con cuatro personas imputadas, una de ellas por homicidio simple.

En diálogo con este medio, una de las hermanas de la víctima reclamó que “la justicia está dándole más defensa a los asesinos que a la familia de la víctima” y pidió que se recalifique la causa, al sostener que el crimen “fue cometido con traición”.

Los manifestantes, visiblemente emocionados, afirmaron que continuarán con las marchas hasta obtener respuestas. La concentración se desarrolló de manera pacífica, con presencia policial en la vivienda donde ocurrió el hecho.

“Queremos justicia, que vuelvan presos. Mataron a una persona, no a un animal”, expresó una de las familiares durante la transmisión en vivo.