El ex gobernador de Córdoba y diputado nacional electo Juan Schiaretti fue intervenido con éxito este viernes en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un procedimiento programado producto de una afección cardíaca.

El ex candidato presidencial fue operado en la Fundación Favaloro, donde comenzó el proceso de recuperación tras la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía tradicional a corazón abierto.

«El procedimiento resultó exitoso y se recupera en la unidad de cuidados coronarios de dicho centro de salud», señaló un comunicado del equipo de prensa del ex mandatario cordobés.

Schiaretti encabezó la lista de Provincias Unidas en la provincia de Córdoba y el resultado no fue el esperado: quedó en segundo lugar con poco más de 28%, a 15 puntos de distancia de La Libertad Avanza, el ganador de la jornada.

Con esa cosecha, el «cordobesismo» se alzó con tres bancas para el período 2025-2029, que se sumarán a otras tres con mandato hasta el 2027.tS6LzA

Schiaretti se integrará al interbloque que están negociando los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; y de Jujuy, Carlos Sadir, junto con otras fuerzas políticas.