Una avioneta con matrícula boliviana que trasladaba 140 kilos de cocaína se estrelló en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera y dos personas fueron detenidas.

El hecho sucedió este martes, a la altura de la localidad de Antillas, donde la aeronave cayó e impactó en una zona de pastizales, según indicaron medios locales.

El fiscal general Eduardo Villalba confirmó en las últimas horas que se concretó el arresto de dos implicados, quienes ya se encuentran a disposición de la Justicia.

El funcionario judicial contó que luego del siniestro se registró un incendio intencional, el cual generó daños en un auto, mientras que la aeronave también quedó destruida.

Personal de Gendarmería Nacional, Policía local y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) supervisaban la escena con el objetivo de recolectar material de interés para la investigación.