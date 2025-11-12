Nota vista: 0

En el marco del Día Nacional del Vino Argentino, el Municipio de Tinogasta se prepara para una nueva edición de su tradicional feria vitivinícola “Tinogasta es Vino”, que se realizará los días 22 y 23 de noviembre.

Consolidada como la feria más importante del oeste catamarqueño dedicada a la Bebida Nacional, “Tinogasta es Vino” invita a vivir una experiencia enogastronómica única, reuniendo a productores, bodegas, especialistas, turistas y amantes del vino en dos jornadas que celebran la identidad vitivinícola del departamento.

El evento contará con una completa agenda de actividades que incluirá charlas sobre turismo rural y enoturismo, presentaciones sobre el proceso productivo y la caracterización de los vinos catamarqueños, además de degustaciones guiadas y un espacio especial dedicado a destacar la calidad del vino tinogasteño.

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar también de espectáculos artísticos en vivo, presentaciones de ballet folclórico, sorteos y premios, en un entorno que combina cultura, tradición y producción local.

Desde la organización destacaron que esta octava edición busca seguir posicionando a Tinogasta como un punto de referencia en la producción vitivinícola y el turismo del vino en Catamarca.

“Queremos que cada visitante viva una experiencia única, disfrutando de los mejores vinos de nuestra tierra y del espíritu que identifica a Tinogasta como tierra de viñedos”, señaló el intendente Ernesto Andrada

Con entrada libre y gratuita, “Tinogasta es Vino” se prepara para volver a reunir a la comunidad y a los visitantes en una verdadera fiesta de aromas, sabores y tradiciones.