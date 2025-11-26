Nota vista: 0

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:10, en la calle principal de la localidad de Miraflores, Dpto. Capayán, a unos 200 metros antes de llegar a la intersección con la Ruta Provincial N° 5, se registró un siniestro vial fatal.

Un adolescente de 16 años de edad, circulaba en una motocicleta Yamaha FZ 160 cc., de colores negro y rojo, y por causas que se investigan, colisionó con una Zanella roja 110 cc., al mando de otro jovencito de 17 años, en compañía de Thiago Sosa (18), que terminaron chocando contra un árbol existente en la zona.

Producto del siniestro, el adolescente de 17 y el joven de 18 años de edad resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron asistidos por profesionales médicos locales y luego trasladados al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, y es dable hacer mención que, mientras era derivado, el jovencito de 17 años perdió la vida a raíz de las graves lesiones sufridas, por lo que finalmente intervinieron numerarios de la Comisaría de Miraflores para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía Penal Juvenil, mientras que Peritos de la Dirección General de Criminalística realizaron tareas de su especialidad.