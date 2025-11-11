34.3 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Una joven detenida por narcomenudeo en La Paz

catamarca digital
En las últimas horas, mientras personal del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales, realizaba control vehicular e identificación de personas en la Ruta Nacional N° 157, a la altura del ingreso Norte a la ciudad de Recreo procedió a inspeccionar un colectivo de larga distancia que provenía de Frías, Santiago del Estero.

Al identificar a los pasajeros, los policías se percataron que una joven mujer de 28 años de edad, ocultaba en el asiento del micro, un paquete con una sustancia tipo polvo granulado de color blanco, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de unos 237.6 g de cocaína, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un (01) teléfono celular LG y un ticket de equipaje.

Ante lo sucedido, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

