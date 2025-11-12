Nota vista: 0

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico junto al Instituto Municipal Emprendedor, presentaron esta mañana la agenda de actividades de la Primera Semana Global del Emprendedor, un evento que forma parte del movimiento internacional celebrado en más de 180 países y que busca reconocer, celebrar y potenciar el talento emprendedor como motor de transformación y crecimiento económico.

La propuesta, que se desarrollará los días 19 y 20 de noviembre en la Sociedad Italiana, fue co-diseñada junto a la Red de Articulación Emprendedora, integrada por representantes del sector público, privado, financiero, académico y social de la ciudad. Su objetivo es brindar herramientas, conocimientos y espacios de conexión para acompañar a quienes emprenden o desean iniciar un proyecto propio.

Durante la presentación, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó que “por primera vez realizamos un evento que piensa en el emprendedor desde adentro, con foco en el aprendizaje, el crecimiento y la consolidación. En un contexto cambiante, es clave contar con conocimiento, herramientas y estrategias para sostener un emprendimiento en el tiempo”.

Además, Galíndez subrayó que la Semana Global será “un espacio participativo donde el municipio compartirá programas alineados a la matriz productiva local —como la economía verde, del conocimiento y de la experiencia— y donde se convocará a quienes quieran aprender, emprender y sumarse a esta red de apoyo mutuo”.

Entre las instituciones que acompañan se destaca el Banco de la Nación Argentina, que brindará herramientas de educación financiera y acceso a líneas de crédito. Su representante, Víctor Ríos, explicó que “hoy la digitalización permite que todos accedan a instrumentos financieros; nuestro rol es enseñar cuándo y cómo aprovecharlos para crecer con solidez”.

También participará el Grupo Ceta Capital Humano, cuya jefa de sucursal, Gloria Sosa, adelantó que compartirán “estrategias y tips para el autoempleo, innovación y planificación de carrera, porque este evento puede ser la fuerza que impulse un nuevo comienzo”.

La agenda incluye el miércoles 19 de noviembre, de 9 a 13 hs., charlas sobre formación emprendedora y foros de jóvenes, con la participación de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, el Punto Joven, y referentes de innovación y ambiente. En el cierre de la jornada, disertará el intendente de la Capital, Dr. Gustavo Saadi.

El jueves 20, las actividades se desarrollarán de 15 a 20.30 hs. y se enfocarán en empleo, autoempleo y herramientas esenciales para emprender, con la participación de Dan Nativ (CEO de Quien x Mí), Cintia Noel O’Valle (Belgrano Motos), Luciano Nícora (Vicepresidente de Endeavor Argentina), Lic. Stella Torres (ST Relaciones Públicas), Víctor Ríos (BNA) y Andreani, entre otros destacados referentes.

Las jornadas serán libres y gratuitas y la agenda completa puede consultarse en los canales oficiales de la Municipalidad y en las redes de la Secretaría: @secturydesarrolloeconomico.