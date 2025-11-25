Nota vista: 0

Anoche, a las 21:30, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima Segunda llegaron hasta el pasaje Los Jazmines, inmediaciones al barrio La Cruz Negra, donde se estaría produciendo un incendio.

En el lugar, los policías constataron que, por causas que se tratan de establecer, el foco ígneo se habría originado en el interior de un inmueble, propiedad de un hombre de 59 años de edad, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de sus pares de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes luego de realizar trabajos de su especialidad, lograron sofocar las llamas que causaron daños materiales totales.

Cabe señalar que, el propietario del inmueble debió ser asistido por personal médico del SAME y luego trasladado al Hospital San Juan Bautista, por lo que finalmente sumariantes de la Unidad Judicial N° 3 labraron las actuaciones de rigor.