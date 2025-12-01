Con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Valle, el Ministerio de Salud de la provincia contará con puestos de atención destinados a los peregrinos que llegarán a la ciudad Capital.
Los mismos, están ubicados en los ingresos a la ciudad Capital, como también en lugares estratégicos de toda la Provincia.
Agentes sanitarios, de la Dirección de APS de la Secretaría de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, realizan control de signos vitales, curaciones y acciones de asesoramiento y prevención. Todos los puestos cuentan con agua y repelente.
Puestos de asistencia
Capital
– Plaza 25 de Mayo
– Caps Sallih Musri
– Puesto Caminero de Nueva Coneta
– Banda de Varela
– Parque Adán Quiroga
– Plaza 25 de Agosto
– Plaza La Alameda
– Recorrido por las escuelas
Valle Viejo
– El Portezuelo
– Huaycama
Chumbicha
– Estación de Servicio sobre Ruta 38
Icaño
– Camping Municipal
– San Antonio
Ancasti
– Caps Anquincila
– El Taco
– Recorrido por Ruta 2
Ambato
– Los Navarro
– Puesto Municipal Río Los Puestos
– Puesto Municipal ingreso Banda Sur
– Plaza Los Varela
– Plaza Singuil
– Puesto Caminero de El Rodeo
– Hospital Las Juntas
Santa Rosa
– Plaza Bañado de Ovanta
– Caps Las Cañas sobre Ruta 64
El Alto
– Puesto Caminero de Villa El Alto
– Caps Guayamba sobre Ruta 42
– Caps Tintigasta sobre Ruta 42.