La linea de Polti “Bases Peronistas” define el año político 2026

La linea “Bases Peronistas” encabezada por Luis Polti, ya pienza en consolidar su Estructura y Planifica 2026 en un Encuentro Provincial de Dirigentes.
Se supo que Valle Viejo, será el escenario de un encuentro estratégico que marcará la hoja de ruta del espacio que lidera el Intendente lapaceño.
La línea política Bases Peronistas convoca a sus dirigentes de toda la provincia a una reunión fundamental el próximo miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en Valle Viejo.
Este encuentro no es solo una reunión de fin de año, sino un paso crucial en la organización interna, que subraya la madurez y la proyección del espacio. La agenda de trabajo se centrará en tres ejes estratégicos:
Balance Territorial: Se realizará un profundo análisis de la participación y el desempeño de los dirigentes en cada localidad, departamento y jurisdicción. Un ejercicio de autocrítica constructiva y reconocimiento del trabajo militante.
Consolidación de la Mesa Provincial: Se formalizará la estructura de conducción provincial, dotando a Bases Peronistas de una herramienta orgánica para la toma de decisiones y la coordinación territorial.
Planificación 2026: Se definirán las líneas de acción y el trabajo político a desarrollar durante el año 2026, con el objetivo claro de fortalecer el espacio y la línea política en toda la provincia.
Luis “Lula” Polti impulsa esta convocatoria como una reafirmación de que el peronismo se construye con organización, disciplina y visión de futuro.
La jornada culminará con un brindis de fin de año, celebrando el compromiso de los cuadros dirigentes y la esperanza puesta en la construcción de un peronismo más democrático e inclusivo.