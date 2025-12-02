Nota vista: 0

En el marco de las actividades por la Fiesta de la Virgen del Valle, Catamarca Despierta mantuvo un mano a mano exclusivo con el Jefe de Policía de la provincia, Crio. Herrera, quien brindó detalles del operativo especial de seguridad dispuesto para acompañar a los miles de fieles que ya comenzaron a llegar a la Capital.

Herrera explicó que el operativo se despliega en distintos puntos estratégicos, tanto en los accesos a la ciudad como en avenidas principales, la Plaza 25 de Mayo y la zona de la Gruta. Además, destacó el trabajo coordinado con organismos de emergencia, tránsito y salud para garantizar una celebración ordenada y segura.

“Es una movilización masiva y queremos que cada familia pueda vivir esta fiesta con tranquilidad”, aseguró el Jefe de Policía, remarcando que el personal se encuentra abocado a tareas de prevención, acompañamiento a los peregrinos y asistencia ante cualquier eventualidad.

También adelantó que habrá refuerzos en horarios nocturnos, controles vehiculares, puestos de hidratación y un seguimiento constante a través del Centro de Monitoreo.

Con una fe que crece año tras año, miles de catamarqueños y visitantes ya comienzan a colmar los espacios de veneración. La Policía provincial reafirma su compromiso para que la celebración mariana más importante de la región transcurra en paz, devoción y seguridad.