Roger Grant, uno de los imputados en la causa por presuntas coimas dentro de la ANDIS, aseguró ante la Justicia que actuaba siguiendo órdenes de Daniel Garbellini, quien fue la mano derecha de Diego Spagnuolo y mantiene vínculos con Eduardo “Lule” Menem y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Grant, quien se desempeñó como coordinador de Gestión de Urgencias en la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, decidió hablar y se convirtió en el primer acusado en declarar en esta investigación (los demás optaron por el silencio). Su testimonio busca desligarse de las maniobras de corrupción por las que se lo señala, argumentando que solo cumplía las instrucciones impartidas por Garbellini desde su rol jerárquico.

De acuerdo con los audios atribuidos a Spagnuolo, Garbellini era el nexo directo con Lule Menem, figura cercana a Karina Milei. Según Grant, era su superior quien le indicaba con quién comunicarse para realizar ofertas y adjudicaciones dentro del organismo.

Garbellini ocupó la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud desde junio de 2024 hasta agosto de este año. Fue desplazado preventivamente junto al entonces titular del organismo, Spagnuolo, después de que se difundieran audios donde se mencionaba que su llegada a la ANDIS respondía a un movimiento impulsado por Lule Menem para mantener control sobre el área.

Durante su presentación ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Grant afirmó que desconocía que las prácticas en torno a los precios de los medicamentos fueran irregulares y que siempre actuó bajo las órdenes de su jefe directo.

Según la fiscalía, en el período investigado Grant “funcionó como el ejecutor directo de las directivas de Garbellini”, quien a su vez respondía a Spagnuolo. El fiscal detalló que Grant consultaba cada paso de las contrataciones de medicamentos PACBI: sabía quiénes participarían, manejaba los tiempos y seguía indicaciones sobre qué droguerías habilitar o excluir del sistema.

El nombre de Grant también apareció en cuadernos incautados en la casa de Miguel Ángel Calvete, señalado como un “jefe paraestatal” y actualmente detenido en otra causa. En uno de esos cuadernos —el número 5— figura una anotación del 4 de septiembre de 2025 que dice “llamar”, incluyendo entre los mencionados a “Roger por precios”.

Además, en intervenciones telefónicas ordenadas por el juez se registró una conversación donde Calvete le consulta a la imputada Lorena Di Giorno por personas de su entorno de confianza, interesándose especialmente por Grant y por lo que se le había secuestrado durante el allanamiento.

Para el fiscal, todos estos elementos muestran que Grant no solo cumplía órdenes de Garbellini y Atchabahian, sino que también mantenía algún tipo de vínculo directo con Calvete.