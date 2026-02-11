Nota vista: 0

En la tarde de ayer, alertados por el SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima se constituyeron en la intersección de calles La Rioja y Armando Correa, donde observaron a un grupo de personas del sexo masculino y al intentar identificarlas, una de ellas habría sacado de entre sus prendas de vestir una cuchilla con la que agredió a un Cabo 1° de Policía, causándole una lesión en la mano izquierda, para luego hacer lo propio físicamente con una Oficial Ayudante y darse a la fuga, despojándose del arma blanca, que quedó en calidad de secuestro.

Ante esta situación, los uniformados solicitaron la colaboración de sus pares de la Seccional Segunda, del GIR-Sur y del COEM-Kappa, y en las inmediaciones aprehendieron a un joven de apellido Córdoba (21), debido a que junto a otras personas, habría intentado entorpecer el procedimiento, en tanto que el presunto autor de la agresión, un sujeto del mismo apellido, de 29 años de edad, fue aprehendido en un inmueble deshabitado de la zona.

Finalmente, los masculinos fueron alojados en la dependencia policial, tomando conocimiento de lo sucedido la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que los numerarios policiales radicaron las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 2.