En la mañana de hoy, a las 7.55, un hombre de 30 años se presentó en la base de la Jefatura de Policía, ubicada en calle Chacabuco al 800, y manifestó que momentos antes había observado a un sujeto agredir físicamente a su pareja, una joven de 18 años.

Según indicó, al advertir su presencia, el presunto agresor intentó atacarlo y luego le arrojó piedras, además de provocar daños en automóviles estacionados en la zona.

Con las características brindadas, efectivos de la Comisaría Primera iniciaron la búsqueda del sospechoso, que culminó en calle 9 de Julio, entre avenida Güemes y calle Zurita, con el arresto de un joven de 20 años.

Por lo ocurrido, se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 1. En tanto, el arrestado quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima a la línea 144 o al 911, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.