Así estará el clima hoy en Catamarca

En la jornada de hoy martes, la provincia se prepara para una jornada de calor moderado con la interrupción de precipitaciones, según el pronóstico para el martes 10 de febrero de 2026. La combinación de altas temperaturas y lluvia marcará la dinámica del día.
La máxima térmica alcanzará los 33.67°C, por lo que se recomienda a la población hidratarse bien y evitar la exposición solar en las horas centrales del día.
Sin embargo, el alivio llegará durante la noche, cuando el termómetro descienda hasta los 25.02°C. La sensación general será de un día caluroso, con una mínima de 24.45°C registrada en la madrugada.
La humedad relativa en el ambiente será del 51% y la cobertura de nubes será parcial, de un 15%. Los vecinos deberán considerar este factor en sus planes y traslados.