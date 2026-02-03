En el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, un peritaje de Gendarmería determinó que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel registró actividad en el Shopping Abasto cuando ya se encontraba detenido. Ante esto, la Justicia dispuso nuevas medidas para establecer quién tuvo en su poder el dispositivo durante ese lapso, considerado clave para la causa.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó profundizar el análisis a partir de un informe técnico sobre material forense remitido por el Tribunal Oral Federal. El estudio fue presentado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Ministerio Público Fiscal, y ya fue incorporado al expediente.
Atentado a Cristina Kirchner: la actividad del teléfono tras la detención
El atentado ocurrió la noche del jueves 1 de septiembre de 2022. A las 20.52, cuando Sabag Montiel se abrió paso entre la militancia y apuntó con un arma de fuego a la expresidenta, por entonces vicepresidenta; gatilló, pero el disparo no salió.
Ocho minutos más tarde, a las 21, fue reducido y detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, el informe pericial señala que a las 22.38 el teléfono del acusado registró actividad: se conectó a la red inalámbrica del shopping Abasto y recibió un correo electrónico de validación. Cerca de la medianoche, además, se detectó la eliminación de datos vinculados a su cuenta de Instagram.