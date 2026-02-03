En el marco de la investigación por el atentado a Cristina Kirchner, un peritaje de Gendarmería determinó que el teléfono celular de Fernando Sabag Montiel registró actividad en el Shopping Abasto cuando ya se encontraba detenido. Ante esto, la Justicia dispuso nuevas medidas para establecer quién tuvo en su poder el dispositivo durante ese lapso, considerado clave para la causa.