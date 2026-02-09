Nota vista: 0

El Ministerio de Salud de la provincia invita a las personas celíacas a registrarse en el Programa Provincial de Detección, Control y Asistencia de la Celiaquía (https://bit.ly/46rkZUo).

El Programa brinda información, asesoramiento y los controles nutricionales necesarios para llevar una vida plena y sana, además del registro de personas con diagnóstico de celiaquía de toda Catamarca, lo que permite implementar acciones que mejoren su calidad de vida.

El mismo atiende en Av. Ocampo 257, entre Conesa y Lavalle, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno, que afecta al intestino delgado de las personas con predisposición genética. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpora gluten a la alimentación hasta la adultez avanzada.

Esta enfermedad presenta un cuadro clínico complejo y los síntomas pueden variar significativamente de una persona a otra, o no presentar síntomas, por lo que muchas veces el diagnóstico se retrase.

Por esta razón, la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales para evitar complicaciones secundarias a largo plazo.

El único tratamiento de la enfermedad celíaca es la alimentación estricta y de por vida libre de gluten. Conocer qué alimentos son libres de gluten y cómo manipularlos es fundamental.