Mediante una conferencia de prensa encabezada por el intendente Mario Cusipuma, se compartieron detalles organizativos del gran evento cultural más antiguo del norte argentino: la tradicional Feria de la Puna. Además, se anunció ayer que la Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta de la Sierra ya cuenta con personería jurídica.

El jefe comunal destacó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales para garantizar el éxito de una nueva edición de esta fiesta que representa identidad, cultura y desarrollo para la región.

Asimismo, se dio a conocer una noticia largamente esperada por la comunidad: la Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta de la Sierra ya cuenta oficialmente con su personería jurídica.

Acompañó al intendente el secretario de Personería Jurídica, Jorge Fernández, quien destacó las gestiones impulsadas por el Municipio para concretar la conformación formal de esta institución, que beneficiará directamente a los proveedores locales, fortaleciendo el desarrollo productivo y la participación de empresas antofagasteñas en el sector minero.

En la ocasión, se excusó la presencia del ministro Natella, quien no pudo asistir debido a compromisos asumidos previamente en la localidad de Fiambalá. No obstante, tanto el intendente Cusipuma como el secretario Fernández resaltaron su acompañamiento y participación en las gestiones que hicieron posible este importante logro institucional.

Finalmente, el intendente expresó su satisfacción por haber concretado la creación formal de la Cámara de Proveedores Mineros, señalando que el esfuerzo y las gestiones realizadas valieron la pena para alcanzar este objetivo que hoy se convierte en una realidad para Antofagasta de la Sierra.