Elpidio Guaraz.

La Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal. De esta manera, para la Justicia catamarqueña, la sentencia condenatoria queda firme. Guaraz será trasladado al penal de Miraflores.

De acuerdo informa El Ancasti, la detención y traslado de Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, Santa Rosa, al Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán fue ordenado por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación. La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió no conceder el recurso extraordinario federal. De esta manera, para la Justicia provincial, quedaría firme la condena establecida por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación, en septiembre de 2024.

Por unanimidad, los camaristas Fernando Esteban, Silvio Martoccia y Miguel Lozano Gilyam hallaron a Guaraz culpable en los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia” y “abuso sexual con acceso carnal” y fue condenado a la pena de nueve años de prisión.

