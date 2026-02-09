25.6 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter Youtube
Inicio Catamarca información Continúa el control focal y descacharrado en barrios de la Capital

Continúa el control focal y descacharrado en barrios de la Capital

Por
catamarca digital
-
Nota vista: 0

<!– Continúa el control focal y descacharrado en barrios de la Capital | DATAMARCA

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas de prevención para evitar la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

La brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, junto a la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital, realizarán control focal desde el lunes 9 al viernes 13 de febrero, de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas.

Las acciones se llevarán a cabo en los barrios Acuña Isi (etapa 1 y 2), Santa Marta, San Antonio Sur, San Antonio Oeste y San Carlos Oeste.

Además, el jueves 12 de febrero se realizará eliminación de inservibles (descacharrado) en los barrios Virgen del Valle y Virgen Niña, de 8 a 13 horas.

Se solicita a los vecinos colaborar y permitir el ingreso de los agentes, debidamente identificados, a sus domicilios para un mejor control. Esta planificación está sujeta a modificaciones debido al clima.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
Facebook Twitter

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

© Consultora NORTe. Catamarca Digital Derechos reservados