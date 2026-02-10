33.6 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Detienen a dos personas requeridas por la Justicia

En la avenida Alem al 1.200, personal de calle de la Seccional Décima procedió a la detención de dos personas de ambos sexos, de 22 y 60 años de edad, ya que contaban con un requerimiento Judicial ordenado por la Unidad de Violencia Familiar y de Género.

Los mismos estan acusados de supuestos delitos de lesiones leves en calidad de autor, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.

Por lo sucedido, estas personas fueron alojadas en las dependencias policiales correspondientes, a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.

