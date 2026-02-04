Nota vista: 0

El exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, fue detenido este martes en su domicilio de esa localidad, luego de que quedara firme la condena a nueve años de prisión por abuso sexual.

La medida fue dispuesta por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación, tras rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa del exjefe comunal. Con esta resolución, se habilitó la ejecución de la pena impuesta por la Justicia.

La detención se produjo en un clima de tensión, ya que en las horas previas Guaraz había difundido publicaciones y audios en redes sociales en los que afirmó ser víctima de una presunta persecución política. En esos mensajes, incluso, hizo referencia a supuesta información sensible vinculada al crimen del exministro Juan Carlos Rojas.

Desde Catamarca Despierta se pudo conocer que el abogado defensor, Diego Quinteros Martínez, adelantó que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de intentar frenar la ejecución de la condena.

Mientras tanto, Guaraz quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa que generó fuerte repercusión política y judicial en la provincia.