FOTO: El FMI llegó al país.





Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Argentina en la mañana de este jueves con el objetivo fue realizar una revisión de las cuentas públicas del país, utilizando cifras de finales de 2025.

Desde el organismo confirmaron que, si Argentina aprueba la auditoría, se enviaría un desembolso de US$1000 millones. «Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina. Brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo», indicaron fuentes del FMI.

Antes de la llegada de la misión, fuentes del Gobierno habían informado que se habían llevado a cabo reuniones virtuales para preparar el terreno para los encuentros presenciales. Durante la auditoría, los técnicos del FMI revisan el cumplimiento de dos metas fundamentales durante el último tramo de 2025: el superávit fiscal y la acumulación de reservas.

En cuanto al superávit fiscal, el Gobierno muestra logros, ya que el resultado fiscal del año anterior marcó un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 1,4% del PBI. Este último es el indicador que el FMI utiliza para evaluar el cumplimiento de la meta, pactada en 1,3% del producto, aunque el equipo económico había planteado la posibilidad de alcanzar un 1,6% del PBI.

Por otro lado, la acumulación de reservas de 2025 quedó por debajo del objetivo acordado, con un incumplimiento de US$11.085 millones. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó la tarea de sumar reservas desde el inicio de 2026 y ya compró US$1297 millones. Sin embargo, debe solicitar un waiver o perdón al organismo por el desvío anterior.

La llegada de los funcionarios del FMI se da en el marco de la controversia en torno a la medición oficial de inflación. Uno de los compromisos asumidos por Argentina al firmar el acuerdo era actualizar la canasta del índice de precios al consumidor.