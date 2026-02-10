Nota vista: 0

La Provincia continúa desplegando acciones para amortiguar el impacto de la crisis en el sector vitivinícola y acompañar a los productores de uva para mosto del territorio.

En un escenario nacional complejo para la industria vitivinícola, el gobernador Raúl Jalil mantuvo un nuevo encuentro de trabajo con los intendentes de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y de Tinogasta, Ernesto Andrada, junto a integrantes del equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo y representantes de bodegas de la provincia, con el propósito de avanzar en medidas de acompañamiento al sector, puntualmente a los productores de uva para mosto.

La reunión se inscribe en una serie de gestiones que el Gobierno provincial viene desarrollando frente a la crisis que atraviesa la actividad, caracterizada por la caída del consumo, la retracción de las exportaciones y el aumento de los costos de producción, factores que impactan de manera directa en la rentabilidad de productores y bodegueros.

A partir del trabajo articulado con los municipios y los actores del sector, se definió que la Provincia realizará un aporte de $40 por kilo de uva destinado a mosto, en concepto de cosecha y acarreo, con el objetivo de sostener el precio y facilitar la colocación de la producción.

Este acompañamiento se instrumentará a través de AICAT, con una inversión provincial que podrá alcanzar hasta $400 millones de pesos en beneficio de todos los productores de uva para mosto de la provincia.

De la reunión también participaron los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos; el diputado nacional, Sebastián Nóblega; la senadora provincial, Pamela López, entre otras autoridades.